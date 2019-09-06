РИАМО - 6 сен. На МКАД задержали гражданина ближнего зарубежья с поддельными документами, мужчина оказал сопротивление при задержании, по факту подделки документов возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Третьего сентября на внешней стороне 43-го километра МКАД сотрудники ДПС остановили автомобиль Mitsubishi Lancer. Водитель предъявил полицейским документы, удостоверяющие личность. Эти документы вызвали сомнения в подлинности.

«При сопровождении гражданина в ОМВД он оказал активное физическое сопротивление сотрудникам полиции и попытался скрыться. В ходе преследования злоумышленника капитан полиции из табельного оружия произвел два предупредительных выстрела вверх, после чего мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

От выстрелов никто не пострадал. Однако в ходе задержания полицейский получил телесные повреждения, обращался в медучреждение, после оказания помощи его отпустили.

При проверке было установлено, что мужчина является гражданином ближнего зарубежья.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…»). Кроме того, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

Материалы передали в органы следствия для принятия процессуального решения.