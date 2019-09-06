РИАМО - 6 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что необходимо экспериментировать с традиционной классической системой выборов, но при это ломать ее не нужно, сообщает РИА Новости.

«Экспериментировать в области выборов чрезвычайно сложно. Классическая система - традиционная система. Ломать ее, конечно, нельзя, но тем не менее, на мой взгляд, экспериментировать возможно и нужно», - сказал Собянин на конференции «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение».

Он подчеркнул, что, в частности, в столице в этом году пройдет эксперимент по электронному голосованию. Разработчики системы решили сложнейшую технологическую задачу – сделать процедуру голосования простой, понятной и прозрачной, но в тоже время сохранить тайну выбора и гарантировать корректный подсчет голосов.

По словам мэра, для решения данных задач специалисты применили ряд уникальных технологий. А насколько данная система привлекательна для избирателей покажут выборы 8 сентября.

Он также уточнил, что и действующую систему выборов по бумажным бюллетеням нужно защищать. Ведь в процессе голосования принимают участие тысячи членов избирательных комиссий, тысячи наблюдателей.

«Те технологии, которые мы применяем сегодня при использовании бумажного бюллетеня, они, конечно, современны: появляются КОИБЫ, появляются электронные услуги на портале госуслуг, но все заканчивается одним - человек должен прийти на избирательный участок, заполнить избирательный бюллетень»,- отметил Собянин.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. На них проведут эксперимент по электронному голосованию. Принять участие в нем смогут жители округов: №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково, №10 – Северный, Лианозово, Бибирево и №30 – Чертаново Центральное, Чертаново Южное.