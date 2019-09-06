РИАМО – 6 сен. В Тульской области на праздновании 50-го юбилея фестиваля музыки и искусства в Вудстоке Russian Woodstock соберутся фанаты отечественных и зарубежных рок-групп, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

Мероприятие состоится в международном туристическом комплексе «Золотой город» в Тульской области 14 сентября 2019 года.

«Площадкой, на которой музыка объединит фанатов отечественных и зарубежных рок-групп, стал «Золотой город» (Тульская область, Веневский район)», - говорится в сообщении.

Выступление музыкантов пройдет на трех сценах, собравшиеся услышат композиции зарубежных звезд, которые выступали еще 50 лет назад на первом фестивале в Вудстоке.

На фестиваль приглашены музыканты культовой группы Jimi Hendrix Experience, которая включена в зал славы рок-н-ролла.

Кроме этого, приглашены Sha Na Na, музыканты которой одновременно возрождают и пародируют музыку нью-йоркской уличной культуры 1950-х годов, и другие культовые группы, а также российские рок-группы и специальные гости из США, Дании, Германии, Кубы, Польши, Греции.