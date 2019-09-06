РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 сен. В подмосковных Люберцах магазин АО «Торговый дом «Перекресток» оштрафовали на 300 тысяч рублей за невыполнение в срок предписания Россельхознадзора, говорится в сообщении организационно-планового отдела управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В феврале 2019 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям была проведена проверка в отношении АО «Торговый дом «Перекресток», осуществляющего деятельность по закупке, хранению, реализации, переработке продукции животного происхождения, а также производству мясных полуфабрикатов по адресу: Новорязанское шоссе, дом №7.

«В результате проверки управлением Россельхознадзора были выявлены нарушения требований технических регламентов таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции», за что магазин был привлечен к административной ответственности. В июле проведена проверка исполнения требований ранее выданного предписания АО«Торговый дом «Перекресток», в результате которой установлено, что предписание исполнено не в полном объеме», – говорится в сообщении.

Управлением Россельхознадзора в отношении магазина составлен протокол об административном правонарушении по части 15 статье 19.5 КоАП РФ, выдано повторное предписание об устранении выявленных нарушений. Материалы дела направлены в Арбитражный суд города Москвы для привлечения юридического лица к административной ответственности.

«В июле 2019 года решением Арбитражного суда города Москвы АО «Торговый дом «Перекресток» привлечено к административной ответственности по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 300 000 рублей», – завершается в сообщении.