РИАМО - 6 сен. Столичный торговый центр «Авиапарк» остановил работу из-за прекращения поступления электричества, пока нет информации о том, когда ТЦ вновь откроется, посетителей предупреждают о закрытии возле станции метро «ЦСКА», сообщается в Instagram-аккаунте «Авиапарка».

«Как нам стало известно, сегодня около 4 утра в районе 3-ей Хорошевской улицы на местной ТЭЦ произошла авария с повреждением четырех кабелей, в «Авиапарк» перестало поступать электричество», — говорится в сообщении.

У станции метро «ЦСКА» дежурят сотрудники ТЦ с мегафонами, которые объявляют о закрытии «Авиапарка». На въезде на парковку вдоль дублера выставлены регулировщики.

Аварию устраняют службы района. У ТЦ пока нет информации о возобновлении работы. В «Авиапарке» пообещали держать посетителей в курсе развития ситуации.