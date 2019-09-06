РИАМО - 6 сен. Реконструируемый с апреля текущего года стадион Таганского парка откроется в пятницу, на нем полностью обновили инженерные коммуникации, а на футбольном поле и беговых дорожках постелили новое покрытие, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ремонтные работы велись на территории футбольного поля и катка. Так, в ходе реконструкции поменяли систему водоснабжения и канализации, отопление, электропроводку, вентиляцию, систему сигнализации и видеонаблюдения. Для спортивной площадки сделали новое основание.

«На торжественном открытии в 19:30 выступят артисты цирковой студии Acrostars. Затем пройдет товарищеская встреча футбольных команд «Дела футбольные» и «Синдикат». Спортсмены сыграют два тайма по 30 минут на новом газоне», — отмечается в материале.

Стадион площадью более 8 тысяч квадратных метров расположен в западной части Таганского парка и является его главным спортивным объектом. Он предназначен для организации спортивных занятий как в летнее время года, так и в зимний период.