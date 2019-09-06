РИАМО - 6 сен. Минфин РФ считает, что водителей сервисов совместных поездок, таких как BlaBlaCar, нужно обязать платить подоходный налог, пишет газета «Известия».

«Подоходный налог нужно брать с водителей, которые за деньги подвозят попутчиков в рамках сервисов совместных поездок, таких как BlaBlaCar. <…> Минтранс продолжает работать над законопроектом, который будет регулировать сферу карпулинга», - говорится в сообщении.

Эксперты считают, что установление жестких правил организации совместных поездок неизбежно, но уплата налога может увеличить стоимость перевозок минимум на 13%.

Минфин РФ подчеркивает, что доходы физлиц, такие как плата за использование транспортного средства или денежные компенсации части расходов, связанных с перевозкой другого гражданина, подлежат налогообложению в соответствии с пунктом 1 статьи 210 Налогового кодекса (НК).

Этим летом Минтранс России подготовил проект закона о регулировании сервисов совместных поездок. Согласно документу, планируется ввести ограничение подобных перевозок до двух в сутки и запретить оплату наличными.

Ассоциация региональных пассажирских перевозчиков России (РПП) отрицательно относится к данной инициативе и назвала его «ящиком Пандоры» для системы пассажирских перевозок. В свою очередь, BlaBlaCar поддержал разработку проекта закона для регулирования карпулинга.