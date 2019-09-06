РИАМО - 6 сен. Видимость в Московской области ночью и утром в пятницу местами ухудшилась до 200 метров из-за густых туманов радиационного происхождения, они образуются из-за выхолаживания приземного слоя воздуха при прояснениях после дождей, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Туман в основном рассеялся к 9 утра, лишь на крайнем западе он еще сохранялся. Влажность воздуха в зоне туманов достигала 100%, из-за чего казалось, что утро холодное. Но нигде температура воздуха не была ниже плюс 10 градусов», — говорится в сообщении.

Сейчас в центре страны активно формируются туманы. Они образуются из-за радиационного выхолаживания приземного слоя воздуха при прояснениях после дождей и при поступлении теплого и влажного воздуха на предварительно выхоложенную поверхность.

Накануне утром в Подмосковье также образовывались густые туманы, которые ухудшали видимость до 300-500 метров.

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