РИАМО - 6 сен. Жители юго-востока столицы утром в пятницу могли ощущать запах сероводорода, при этом уровень, опасный для здоровья, превышен не был, по данным сайта «Мосэкомониторинга».

Так, станция измерения воздуха «Новокосино» зафиксировала уровень концентрации сероводорода в воздухе, при котором с 07:00 мог ощущаться запах. Такие же данные зафиксировала станция «Кожухово» - по результатам ее измерений запах мог ощущаться с 08:00. В Жулебине запах мог ощущаться с 06:00.

При этом на станциях не было зафиксировано превышение критерия Всемирной организации здравоохранения по опасности для здоровья.

Порог запаха сероводорода (концентрация, при которой начинает ощущаться запах), по данным ВОЗ, составляет 0,007 миллиграмма на кубометр. В Российской Федерации предельно допустимая максимально-разовая концентрация сероводорода в атмосферном воздухе (ПДКм.р.) установлена на уровне порога запаха и составляет 0,008 миллиграмма на кубометр.