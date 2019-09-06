РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 сен. В подмосковных Люберцах ремонтные работы на теплотрассе должны завершиться к 20 сентября, потому что планируется пробный пуск тепла, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В пятницу он совместно со сторонниками партии «Единая Россия» проверил ход ремонтных работ теплотрассы на улице Урицкого, дом 1.

«Мы должны делать так, чтоб жилье было теплым, этим занимается Люберецкая теплосеть. Зимой так или иначе бывают аварии, а у нас в округе 285 километров труб, поэтому мы планово занимаемся их заменой. В наших тепловых сетях работают профессиональные люди. В этом году (в 2019 году - ред.) планово заменили 1,5 километров труб. Все работы должны завершиться к 20 сентября, потому что в это время у нас будет пробный пуск тепла», – сказал глава.

По его словам, основная задача – быть готовыми к абсолютному пуску тепла с 1 октября.