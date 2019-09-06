РИАМО – 6 сен. По данным агентства по страхованию вкладов, среди 1,6 миллиона вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 года, по размеру обязательств большую часть составляют клиенты старше 60 лет - 47,8% сбережений, пишет в пятницу газета «Ведомости».

Средняя сумма вклада клиентов старше 60 лет оказалась самой большой – 455 тысяч рублей.

«Эта группа преобладает и среди тех, кто обращался за выплатами не один раз: 54,3% таких вкладчиков старше 60 лет», — говорится в статье.

В то же время среди 1,6 миллиона вкладчиков 90 банков больше всего людей от 25 до 50 лет, их 40,7%.

Однако старшее поколение также лидирует по доле рискованных вкладчиков со счетами выше застрахованных 1,4 миллиона рублей - 5,9% среди тех, кто старше 60 лет. Однако превышение небольшое – у подавляющего большинства вкладчиков в пределах 118 тысяч рублей. Скорее всего, это те, кто рискнул начисленными процентами, но не основной суммой депозита.

«Логично сделать вывод, что граждане старшего поколения статистически более склонны к накоплению средств, в том числе в форме вкладов. У молодого поколения накоплений меньше», — отметил представитель АСВ.

Такие же показатели ожидаются и в действующих банках.

По словам представителя АСВ, люди учитывают госгарантии при размещении средств. При выборе банка ставки влияют на часть вкладчиков всех возрастов. Однако нет данных, указывающих на связь ставок с возрастными группами. К тому же не все банки с отозванными лицензиями предлагали вклады с завышенными ставками.

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