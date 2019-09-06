РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 сен. В Подольске педагогический состав детсада №67 «Ивушка» планирует разработать методические пособия по раннему профориентированию детей, сообщила «РИАМО в Подольске» заведующая детсадом Ольга Кульба.

В администрации Подольска 5 сентября прошел круглый стол на тему: «Национальные проекты в структуре социально- общественных коммуникаций в экосистеме городского округа», в котором Кульба рассказала о реализации проекта космопорт «Ивушка» и раннем профориентировании детей. Она отметила, что начинать воспитывать мотивацию к учебе необходимо с дошкольных образовательных учреждений.

«В нашем детском саду реализуется проект космопорт «Ивушка», в рамках которого в игровой форме дети знакомятся с основами биологии, химии, инженерии. За основу мы взяли тему космоса, так как благодаря ей ребенка легко можно заинтересовать. Наши дети изучают профессии будущего, а также в нашей космической лаборатории они проводят химические опыты, а в оранжерее смотрят за развитием корневой системы и как развиваются растения при определенных температурах. На текущий год у нас в планах педагогическим составом написание методичек по раннему профориентированию детей», – сказала Кульба.

Она отметила, что также надеется на взаимодействие со школами, так как их материалы можно адаптировать под возраст дошкольников. И добавила, что благодаря данной работе дети будут лучше подготовлены к школе.