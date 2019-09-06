РИАМО - 6 сен. В Орехово-Зуеве по губернаторской программе «Мой подъезд» отремонтировали свыше 120 подъездов многоквартирных домов из 563 запланированных, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

«В текущем году в Орехово-Зуеве управляющие компании отремонтировали 124 подъезда, что составляет 22% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 563 подъездов. Всего в Подмосковье по программе «Мой подъезд» уже отремонтировано более 7,6 тысячи подъездов из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 53% подъездов», - сказал министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

В регионе по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева продолжается реализация приоритетного проекта - программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд». Основная цель – в кратчайшие сроки привести каждый подъезд региона к нормативному состоянию, повысив качество жизни населения.

В этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,6 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половину составляют субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное — средства бюджетов муниципалитетов и УК.