РИАМО - 6 сен. Из-за празднования Дня города в столице уже начали ограничивать движение, проезд по улицам откроют утром 9 сентября, однако частичные ограничения сохранятся до утра 10 сентября, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения Москвы.

Движение на некоторых улицах в центре уже ограничили в связи с подготовкой к празднованию Дня города. До 9 сентября полностью перекрыты участки улиц Тверской (от Пушкинской площади до Охотного Ряда) и Моховой (от Тверской улицы до Большой Никитской улицы), улица Охотный Ряд и некоторые прилегающие участки.

«Проезд по улицам будет открыт утром 9 сентября. Частичные ограничения (по одной полосе движения) сохранятся до утра 10 сентября», — говорится в сообщении.

Седьмого сентября из-за фейерверка с 20:50 до 21:10 перекроют площадь Васильевского Спуска, Москворецкую улицу, Большой Москворецкий мост и участки примыкающих к нему набережных. Ограничения введут и на участках за пределами центра.

Подробную информацию об ограничениях можно посмотреть на едином транспортном портале.

Водителям рекомендовали оставлять автомобили дома и пользоваться городским транспортом. Это позволит точнее рассчитать время в пути. Тем, кто не сможет отказаться от машины, рекомендуется заранее спланировать свои маршруты и сдвинуть поездки на внепиковые часы – после 21:00.

День города отметят в Москве 7 и 8 сентября. В этом году праздник посвящен 80-летию ВДНХ. Всего в столице будут работать 1,5 тысячи праздничных площадок.