РИАМО - 6 сен. 7 и 8 сентября на площадках международного фестиваля и конкурса ландшафтного искусства «Цветочный джем» отметят 872-летие Москвы, посетителей ждут концерты, 400 мастер-классов, более 30 спектаклей, десять мюзиклов, цветочный бал, цветочное дефиле и финал шоу «Городские кулинарные баттлы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На фестивале работают 13 кулинарных школ, мозаичные мастерские, проводятся занятия по живописи и гончарному делу. В субботу и воскресенье мастер-классы на большинстве площадок будут идти с 12:00 до 18:45», - говорится в сообщении.

На бульваре Дмитрия Донского, на площади Славы, на улицах Митинская и Матвеевская, на площади Юности в Зеленограде и на Сиреневом бульваре в Троицке пройдут занятия по приготовлению варенья, джемов, смузи и желе.

На площади Революции продолжаются мастер-классы, вдохновленные известными произведениями живописи. На выходных участники поговорят о картине «Девочка с персиками» Валентина Серова и сварят варенье из персиков.

На бульваре Дмитрия Донского, у владения 11 пройдет мастер-класс по работе с мозаикой, а на площади Славы гости распишут сумки акриловыми красками, нанесут принты на футболки и украсят посуду.

«Гости увидят мюзиклы по мотивам сказок «Алиса в стране чудес», «Дюймовочка», «Лукоморье», «Малыш и Карлсон», а также музыкальный спектакль «Бременские музыканты», поставленный специально для фестиваля «Цветочный джем» к 50-летию одноименного мультфильма. Премьера состоится 7 сентября в 15:00 на площади Революции», - уточняется в материале.

Кроме того, в субботу и воскресенье на фестивале можно будет увидеть более 30 спектаклей московских театров. 7 сентября на сцене в Троицке по адресу: Сиреневый бульвар, владение 1, с 16:00 покажут сразу три постановки: «Мэри Поппинс», «Сладкие приключения цветочного гнома» и «Сны под звездным мостом».

Хореографические зарисовки-перформансы на тему «Один день из жизни города» покажут артисты балетной школы Studio-Lik в летнем саду «Пейзаж — это ты», расположенном перед Центральным универмагом. Посмотреть выступление и потанцевать самим можно будет 7 и 8 сентября в 15:00.

В субботу и воскресенье состоятся восемь экскурсий, посвященных московским паркам, садам, бульварам и скверам. Гостей ждут у дома 13 по улице Новый Арбат в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00.

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