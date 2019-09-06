РИАМО - 6 сен. Сеть городских кинотеатров «Москино» подготовила для зрителей насыщенную культурную программу на ближайшие месяцы, сообщила в интервью РИАМО генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко.

«Осенью в нашей сети пройдет цикл лекций об истории ВГИКа, которому исполняется 100 лет. Запланированы ретроспективы экранизаций произведений Кира Булычева, а также фильмов с участием Николая Баталова и Алисы Фрейндлих. Проведем ежегодный фестиваль мультфильмов, продолжим показы немого кино в живой озвучке музыкантов - 11 сентября стартует программа «Довженко AV», а также показы с пленки в рамках программы «Синематека», - сказала Максимченко.

Она добавила, что в октябре завершится еще один важный проект - «Я - Москва».

«С весны мы собирали видеохронику и частные записи москвичей, посвященные жизни в Москве. Режиссеры-документалисты отсмотрели сотни видео, которые лягут в основу большого документального фильма», - пояснила Максимченко.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московское кино» является структурным подразделением столичного департамента культуры. «Москино» курирует развитие сети из 13 городских кинотеатров, киносъемки в столице и другие общегородские проекты в сфере кино. Также «Москино» поддерживает современный российский кинематограф и популяризирует отечественное кинонаследие.

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