РИАМО - 6 сен. В этом году в Московской области уже 406 детей-сирот стали обладателями собственного жилья, за пять лет они получили более 3,6 тысячи квартир, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования региона Ольги Забраловой.

«С начала года в Московской области ключи от собственной квартиры получили 406 детей-сирот. Всего до конца года жильем будут обеспечены 734 человека. Идем согласно плану», – сказала Забралова.

По ее словам, на этот год на обеспечение детей-сирот из областного бюджета выделено в общей сложности свыше 1,9 миллиарда рублей.

«Без преувеличения в Подмосковье система выдачи детям-сиротам квартир выстроена на высоком уровне. В регионе 100% сирот получают жилье. За пять лет ребята получили более 3,6 тысячи квартир. Большая часть квартир расположена в домах-новостройках», – отметила Забралова.