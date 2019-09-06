РИАМО - 6 сен. Сеть городских кинотеатров «Москино» поддерживает отечественный кинематограф, в настоящее время почти треть лент в прокате – российские, сообщила в интервью РИАМО генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко.

«Мы целенаправленно работаем над привлечением зрителей на российское кино. В нашем репертуаре около 30% составляют российские фильмы. В коммерческих киносетях их доля ниже. Поддержка российского кино – одно из приоритетных направлений нашей работы», - сказала Максимченко.

Она отметила, что ее приятно удивил интерес зрителей к фильму «Дылда» Кантемира Балагова, что еще раз доказывает востребованность авторского кино.

«Что касается интереса к авторскому кино в целом, в Москве оно привлекает большую аудиторию, а мест для показа не так много. Что нас радует - аудитория людей, которые любят фильмы с субтитрами, постоянно растет. Среди них и иностранцы, которые плохо говорят по-русски, - на мультфильмы они приходят целыми семьями», - рассказала Максимченко.

Она также высказала свое мнение о возможности введения квот на показ российского кино.

«На российских производителей прокатная судьба фильмов не сильно влияет, потому что в большинстве своем они получают безвозвратные субсидии от Фонда кино и Минкульта. Более того, ограничение показа иностранных картин не заставит пойти зрителя на то кино, которое ему неинтересно - он просто перестанет ходить в кинотеатры. Если мы ограничим разнообразие контента, зритель уйдет в интернет-платформы либо обратится к другому виду досуга», - сказала Максимченко.

Она добавила, что прокатчикам отечественных лент необходимо больше вкладываться в маркетинг, а самим кинопроизводителям - работать над качеством сценариев и конечного продукта.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московское кино» является структурным подразделением столичного департамента культуры. «Москино» курирует развитие сети из 13 городских кинотеатров, киносъемки в столице и другие общегородские проекты в сфере кино.

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