РИАМО - 6 сен. Управляющие компании отремонтировали в домах Жуковского 70 подъездов по губернаторской программе «Мой подъезд», что составляет 58% от плана, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева министерством ЖКХ Подмосковья совместно с муниципальными образованиями продолжается реализация приоритетного проекта - программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд».

«Всего на текущий год запланирован ремонт 120 подъездов (в Жуковском – ред.). Всего в Подмосковье по программе «Мой подъезд» уже отремонтировано более 7,6 тысячи подъездов из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 53% подъездов», - сказал министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

В этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,6 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половину составляют субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное — средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

Ранее губернатор Подмосковья принял решение продлить срок действия программы до 2020 года.

«По желанию жителей было принято советующее решение о продлении срока действия программы, участие в программе «Мой подъезд» добровольное, происходит по решению собственников жилья, которое позволяет самим жителям выбрать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил, но и определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы», - пояснил Хромушин.