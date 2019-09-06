РИАМО – 6 сен. В перегонах между станциями «Косино» и «Некрасовка» Некрасовской линии Московского метрополитена запущена высокоскоростная сеть Wi-Fi, говорится в сообщении пресс-службы оператора сети «МаксимаТелеком».

В рамках работ в тоннелях установлены 22 базовые станции и проложено 25 километров оптического и электрического кабеля. Точками доступа оснащены все поезда новой, 15-й линии московского метро.

«Сеть MT_FREE растет по мере расширения самого метрополитена. Помимо сегмента на Некрасовской линии, осенью бесплатный Wi-Fi появится еще в пяти новых перегонах Сокольнической и Большой кольцевой линий», – отметил генеральный директор «МаксимаТелеком» Борис Вольпе.

В настоящее время в тоннелях Московского метро размещено более 1050 базовых станций Wi-Fi. Точками доступа оснащено 99% подвижного состава, в том числе более 1,1 тысячи вагонов «Москва». Средняя скорость подключения поезда к сети составляет 90 Мбит/с.