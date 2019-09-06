РИАМО – 6 сен. Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, осужденных по уголовному делу о конфликтах с их участием, освободили по УДО, сообщает в пятницу РИА Новости.

«Суд постановил досрочно освободить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии», — говорится в сообщении.

Александр Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и футбольный тренер Александр Протасовицкий были признаны виновными по уголовному делу о конфликтах с их участием в 2018 году.

Одна драка с участием футболистов произошла у гостиницы «Пекин», в ней пострадал водитель сотрудницы Первого канала. Вторая драка произошла в «Кофемании» на Большой Никитской улице. В ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Мамаев был приговорен к 1 году и 5 месяцам колонии, Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев колонии. Кирилл Кокорин получил 1 год и 6 месяцев колонии, Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев.