РИАМО - 6 сен. Московская кинокомиссия оказала содействие известному режиссеру Дэнни Бойлу, который решил снять в Москве несколько эпизодов своего нового фильма Yesterday о музыканте, ставшем звездой в мире без группы The Beatles, сообщила в интервью РИАМО генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко.

В феврале 2018 года на базе «Москино» была создана Московская кинокомиссия. Ее задача - оказывать помощь в согласовании съемок фильмов и сериалов на территории столицы. Кинокомиссия помогает как российским, так и зарубежным компаниям.

«На настоящий момент успели посотрудничать с 15 иностранными проектами. Среди них нашумевший мини-сериал «Чернобыль» канала НВО, там есть несколько кадров с Москвой. Скоро у нас на экраны выйдет Yesterday Дэнни Бойла, где тоже можно увидеть эпизоды, которые снимались при нашем содействии», - сказала Максимченко.

По ее словам, зарубежные кинопроизводители заглядывают в Москву всего на два-три дня. Случаи, когда иностранцы снимают в российской столице сразу половину фильма, пока еще редки.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы в будущем крупные иностранные проекты снимались на московских площадках. Практика снимать Москву где-нибудь в Румынии или Словении должна уйти в прошлое. Но мы понимаем, конечно, что это не произойдет моментально», - добавила Максимченко.

Дэнни Бойл – британский режиссер, обладатель «Оскара» за фильм «Миллионер из трущоб» (2009). Наиболее известными его лентами также являются «На игле», «127 часов», «28 дней спустя».

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