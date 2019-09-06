РИАМО – 6 сен. В столичном штабе фонда борьбы с коррупцией прошли обыски, были задержаны восемь человек, сообщает ТАСС.

В начале августа в офисе ФБК в Москве уже проходили обыски в рамках уголовного дела об отмывании денег.

«По моей информации, восемь задержанных доставлены в отдел полиции по Мещанскому району Москвы. Сейчас я следую туда, чтобы узнать причину задержания», — сказала адвокат Татьяна Молоканова.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту совершения финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, за счет которых осуществлялось финансирование некоммерческой организации ФБК.