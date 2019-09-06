РИАМО - 6 сен. День открытых дверей пройдет 8 сентября в экспозиционно-выставочном зале — филиале Ликино-Дулевского краеведческого музея, в этот день здесь проведут бесплатные экскурсии, сообщает представитель учреждения культуры.

«В программе обзорная экскурсия по выставке авторского фарфора семьи Обрубовых «Его величество фарфор», по залу воинской славы «Наши земляки на войне», а также лекция «Театральные традиции земли Орехово-Зуевской». В этот день здесь также покажут советский художественный фильм «Повод», съемки которого проходили в Орехово-Зуеве, деревнях Гора и Губино», — сказал собеседник.

Начало Дня открытых дверей 8 сентября в 10:00, мероприятия пройдут по адресу: Ликино-Дулево, улица Октябрьская, дом №42.