РИАМО - 6 сен. В магазине «Читай-город» в столичном ТЦ «Европейский» 9 и 10 сентября пройдут презентации книг YouTube-блогера Дмитрия Фреско «PRO мясо» и коуча, психолога, мотиватора Дмитрия Эснера «Неприлично счастливая», говорится в сообщении пресс-службы сети книжных магазинов.

«9 сентября в 19:00 приглашаем вас на встречу с Дмитрием Фреско – YouTube-блогером, создателем популярного канала «COOLинарная PROпаганда» и автором книги «PRO мясо». Дмитрий представит свою новую книгу «PRO мясо» и расскажет о том, как идеально приготовить мясо: будь то тулузские колбаски или испано-турецкая шаурма», - говорится в сообщении.

В книге «PRO Мясо» есть рецепты сочной свинины, идеальной баранины и ароматных домашних колбасок. Книга содержит не только подробные рецепты, но и полезную информацию для кулинаров-любителей, красочные фотографии и дополненную реальность.

«10 сентября 2019 года в 19:00 Дмитрий Эснер — коуч, психолог, мотиватор, женский тренер и блогер, советам которого следуют более миллиона подписчиков в Instagram, представит свою первую книгу «Неприлично счастливая», - добавляется в материале.

Эснер разработал и представил уникальную методику самопознания для женщин, желающих стать счастливыми и успешными. Книга поможет читательницам по-новому взглянуть на себя и мир, выйти из плена негативных убеждений и критики, разобраться в своих желаниях, научиться управлять эмоциями, правильно ставить цели и достигать их с удовольствием и играючи.