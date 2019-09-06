РИАМО - 6 сен. Третий год в Москве реализуется проект передвижного киноклуба, в рамках которого показы проходят во дворах необычных столичных домов, проект «Кино глазами инженера» подготовлен сетью кинотеатров «Москино» совместно с «Москвой глазами инженера» и «Кинопередвижкой», сообщила в интервью РИАМО генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко.

«Показываем кино с винтажных пленочных проекторов в необычных местах Москвы. В этом году наш проект посвящен дворам, и мы показываем фильмы во дворах разных районов. Перед началом показа проходит лекция об архитектуре района», - сказала Максимченко.

Помимо зарегистрированных зрителей, на показ приходят и местные жители, которые получают в подарок хорошее кино.

Так, 7 сентября в рамках проекта «Кино глазами инженера» во дворе Чазовского дома в Крылатском зрители увидят «Город Зеро», а в круглом доме на улице Довженко - фильм «Гараж».

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московское кино» является структурным подразделением столичного департамента культуры. «Москино» курирует развитие сети из 13 городских кинотеатров, киносъемки в столице и другие общегородские проекты в сфере кино. Также «Москино» поддерживает современный российский кинематограф и популяризирует отечественное кинонаследие.

Полную версию интервью читайте здесь>>