РИАМО - 6 сен. Власти Москвы провели закупку технического сопровождения массовых мероприятий, в ее рамках будет организовано видеонаблюдение с системой распознавания лиц, пишет газета «Ведомости».

Стоимость закупки у IT-интегратора «Ситроникс» составила 260 миллионов рублей.

«Эта система будет работать на крупных столичных мероприятиях, включая общественно-политические. Новшество – организация систематического видеонаблюдения на массовых мероприятиях», - сказал замруководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько.

Он пояснил, что ранее подобная система использовалась в особых случаях, например, при проведении массовых мероприятий на День города или День Победы в столице.

По его словам, когда данная система будет введена в городе, на постоянной основе к ее функциям подключат и распознавание лиц.

На сегодняшний день видеонаблюдение в Москве организовано несколько хаотично для системы распознавания лиц: слишком большие толпы на мероприятиях, и слишком далеко расположены камеры, чтобы выделять достаточно качественные портреты.

«Для более эффективной работы нужно добавлять камеры, например, на рамки металлодетекторов на входах и выходах», - считает эксперт в МВД.

Ведущий юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян подчеркивает, что федеральное законодательство не регулирует вопрос использования системы распознавания лиц, а анализировать фото человека без его согласия незаконно.

«ДИТ объясняет необходимость внедрения системы заботой о безопасности, при этом правительство Москвы само своим постановлением устанавливает, как и в каких случаях могут использоваться изображения людей», – добавляет он.

Он также высказал опасение, что тотальное распознавание лиц может привести к тому, что в возможную базу, например, участников митинга могут занести случайных людей, которые проходили мимо или пришли «за компанию», не осознавая риски.

В свою очередь, департамент информационных технологий города поручил «Ситрониксу» проверить по нормативной базе и судебной практике, нужно ли согласие людей на использование их изображений при видеонаблюдении, нужно ли удалять эти материалы по требованию граждан и какова потенциальная ответственность оператора и пользователей системы за нарушения.