РИАМО - 6 сен. В подмосковном Сергиевом Посаде 21 сентября состоится благотворительный забег «Святогорье» на 5 километров, также трассу адаптирую под северную ходьбу, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

Событие будет посвящено 639-ой годовщине Куликовской битвы – Дню воинской славы России.

«Участники преодолеют дистанцию в 5 километров. К тому же, трасса забега будет адаптирована под северную ходьбу. На мероприятии будет организован сбор средств на строительство храма преподобным Александру Пересвету и Андрею Ослябе в деревне Взгляднево Сергиево-Посадского городского округа», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что забег «Святогорье» - это еще один пример синергии православия и спорта. Подобные события также пропагандируют здоровый образ жизни, привлекают к регулярным занятиям спортом, а также помогают в патриотическом воспитании граждан России.

«Мероприятие пройдет в одном из самых живописных районов Подмосковья рядом с одной из православных достопримечательностей, Гремячим ключом, который является самым большим и наиболее известным водопадом Подмосковья высотой почти 20 метров и именуемый источником Сергия Радонежского», - добавил министр.

Регистрация на благотворительный забег «Святогорье» открыта на сайте живуспортом.рф.