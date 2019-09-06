РИАМО - 6 сен. Последние два года количество билетов, проданных на мероприятия сети городских кинотеатров «Москино», стабильно растет на 20%, сообщила в интервью РИАМО генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко.

Она отметила, что в 2017 году рост посещаемости кинотеатров сети превысил 40%. Именно в тот год приступила к работе новая команда «Москино», которая занялась модернизацией и автоматизацией сети.

«Наша цель на 2019 год – 1 миллион зрителей кинотеатров городской сети и кинособытий «Москино». Но многое будет зависеть от того, насколько зрителям полюбятся фильмы осени», - добавила Максимченко.

По ее словам, сейчас самой большой популярностью в сети пользуется кинотеатр «Космос» на ВДНХ, где успешно идут и зрительские релизы, и авторское кино. В «Космосе» проводят фестивальные, предпремьерные и премьерные показы.

«Расширение сети не планируется, если не считать увеличения количества кинозалов. Хотя в мечтах, конечно, хотелось бы усилить присутствие «Москино» в центре города. На сегодняшний день у нас только один кинотеатр в центре - «Звезда» на Садовом кольце, но там всего один зал на 60 мест. После капитального ремонта планируем сделать его двухзальным», - отметила Максимченко.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московское кино» является структурным подразделением столичного департамента культуры. «Москино» курирует развитие сети из 13 городских кинотеатров, киносъемки в столице и другие общегородские проекты в сфере кино. Также «Москино» поддерживает современный российский кинематограф и популяризирует отечественное кинонаследие.

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