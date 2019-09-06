РИАМО - 6 сен. На месте обрушения здания в поселке Новая Шурма Сергиево-Посадского округа Подмосковья уже разобрали 170 кубометров завалов, на месте работают 171 специалист и 49 единиц техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Накануне в поселке Новая Шурма во время работ по демонтажу обрушилось заброшенное здание. По предварительным данным, в результате ЧП есть пострадавшие. По состоянию на 6 часов утра пятницы на месте обрушения разобрали 70 кубометров завалов.

«По состоянию на 08:00 объем разобранных завалов составляет 170 кубометров», — говорится в сообщении.

Ночью и утром в пятницу спасатели обрушили перекрытие четвертого этажа угловой части здания, перекрытия четвертого и пятого этажей, угол здания. Обломки были убраны автогрейдером.

На месте работают 49 единиц техники, 171 человек, в том числе от МЧС 26 единиц техники, 115 человек.