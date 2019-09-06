РИАМО - 6 сен. В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в ЗАТО Молодежный включено восемь многоквартирных домов, на проведение работ выделено 94 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Молодежном выделено более 94 миллионов рублей, в том числе более 17 миллионов рублей будет направлено на ремонт кровель в пяти многоквартирных домах, более 69 миллионов рублей на ремонт внутридомовых инженерных систем в восьми МКД», - говорится в сообщении.

По итогам проведения процедуры конкурсного отбора подрядных организаций по проведению строительно-монтажных работ победителем была признана организация ООО «Стиль-1». В настоящее время фондом и подрядной организацией выполняются мероприятия по согласованию планов-графиков производства работ.

С начала действия региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирного жилого фонда прошло пять лет. За это время из средств, поступивших в Фонд капитального ремонта, региональная программа исполнена почти на треть (около 27%), ремонт выполнен в более 10,7 тысячах многоквартирных домов, в том числе в 9,4 тысячи домов произведена заменена лифтового оборудования.

«Уже сегодня, по данным Минстроя России, Московская область вошла в топ пять регионов России, которые подошли к исполнению краткосрочного плана работ на 2019 год с максимальным количеством заключенных контрактов, что позволило нам с начала строительного сезона взять высокий темп работ по проведению капитального ремонта и войти в число территорий-лидеров этого года», - отметил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.