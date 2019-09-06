РИАМО - 6 сен. Московская кинокомиссия, созданная в феврале прошлого года, помогла кинопроизводителям провести на городских локациях уже свыше 620 съемок, в том числе фильмов Федора Бондарчука и Константина Буслова, сообщила в интервью РИАМО генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко.

«За полтора года были получены заявки больше чем от 300 проектов - фильмов, сериалов, студенческих работ. При содействии Московской кинокомиссии проведено свыше 620 съемок. Из крупных проектов, которые скоро выйдут на экраны, - «Вторжение» Федора Бондарчука, «Француз» Андрея Смирнова, «Аванпост» Егора Баранова, «Калашников» Константина Буслова, «Текст» Клима Шипенко», - сказала Максимченко.

По ее словам, кинокомиссия помогает согласовать съемки на городских улицах и мостах, в парках и на других объектах. Также комиссия взаимодействует с федеральными коллегами, если фильм, например, хотят снимать на Красной площади.

«Тот, кто планирует съемки в Москве, может подать заявку на сайт filmmoscow.ru и получит ответ в течение одного дня. Дальше многое зависит от локации, но мы стараемся максимально оперативно согласовывать во всех инстанциях», - отметила Максимченко.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московское кино» является структурным подразделением столичного департамента культуры. «Москино» курирует развитие сети из 13 городских кинотеатров, киносъемки в столице и другие общегородские проекты в сфере кино. Также «Москино» поддерживает современный российский кинематограф и популяризирует отечественное кинонаследие.

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