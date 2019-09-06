РИАМО - 6 сен. В Детском Черкизовском парке в столице завершили основные работы по благоустройству, в парке создали кластер альтернативных видов спорта, установили шесть деревянных беседок ручной работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Основные работы по благоустройству Детского Черкизовского парка завершены. Площадь благоустройства составила более 14 гектаров. Концепция благоустройства парка разработана с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории», — сказал Бирюков.

Он добавил, что в парке создали кластер альтернативных видов спорта с павильонами раздевалки и проката, зоной отдыха для спортсменов и велопарковками. Площадь инфраструктуры для занятий составляет более 4 тысяч квадратных метров. В парке появились скейт-парк и памп-трек площадью 1,8 тысячи квадратных метров каждый.

«Для детской секции по регби провели реконструкцию регбийного поля: отремонтировали основание, уложили новое покрытие из искусственной травы, заменили регбийные и футбольные ворота. Помимо этого, у поля появились трибуны для зрителей и судей, а проложенную вокруг поля беговую дорожку обновили. Также установили новое ограждение по периметру поля», — уточнил заммэра.

В парке появилась универсальная спортплощадка площадью 1 тысяча квадратных метров. На ней можно сыграть в волейбол, баскетбол, стритбол и минифутбол, также есть зона для игры в пинг-понг.

Три детские площадки в парке обновили: два игровых комплекса реконструировали, на третьей площадке заменили основание и покрытие. Один комплекс стал тематической площадкой «Путешествия» с игровым комплексом в виде фрегата. Общая площадь игровой зоны составила 650 квадратных метров.

В южной части парка появилась площадка размером более 1,2 тысячи квадратных метров с «качалками» на пружинках в виде животных и разноплановыми игровыми комплексами: дети смогут поиграть в альпинистов, покачаться на качелях и попрыгать на батутах. Рядом организована парковка для велосипедов и самокатов.

В лесной части парка установили шесть деревянных резных беседок ручной работы в едином стилистическом решении. Центральные опоры беседок напоминают стволы дерева с отходящими от него ветвями. Крыши беседок имеют необычную сложную форму и будто «парят» в воздухе. Их детали пропитаны специальным защитным составом и покрыты мягкой черепицей.

Велодорожку проложили не по всей территории парка, а вдоль его восточных границ и в северной части закольцевали. Ее протяженность составляет около 1 километра.

«В ходе работ по благоустройству провели ремонт здания Дворца творчества детей и молодежи Восточного административного округа. Заменили кровлю и окна, отремонтировали и покрасили фасад здания, привели в порядок лестницы и пандусы», — добавил Бирюков.

В парке высадили около 3 тысяч кустарников и более 200 деревьев, обустроили около 900 квадратных метров цветников и около 90 тысяч квадратных метров газона. Появилась площадка для выгула собак площадью 550 квадратных метров. Установили почти 500 опор освещения с энергосберегающими лампами и стойки с тревожными кнопками по просьбам жителей.