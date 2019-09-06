РИАМО - 6 сен. Помимо основных площадок в центре, в День города Москвы жителей и гостей столицы ждет множество мероприятий в зеленых зонах, можно будет посетить экскурсии по лесам и паркам, лекции об экологии и различные концерты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Седьмого и восьмого сентября с 10:00 до 18:00 день рождения Москвы отметят в эколого-просветительском центре в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ (проспект Мира, дом 119)», - говорится в сообщении.

В парке «Певческое поле» 7 сентября в 11:00 состоится гала-концерт «Таланты СВАО — любимому городу». Также праздничные мероприятия пройдут в парке «Покровское-Стрешнево» и вольерном комплексе «Дом лани». Гости экоцентров «Битцевский лес» и «Скворечник» смогут посетить экскурсии по территории парков.

Кроме того, в 12:00 начнут работу эколого-просветительские площадки в парке 30-летия района Ясенево, в Очаковском парке и на природной территории напротив стадиона «Янтарь». В Измайловском лесопарке площадка начнет работать в 17:00.

Восьмого сентября в 13:00 в экоцентре «Битцевский лес» пройдет викторина «Лучший город Земли».

С 14:00 начнет работу экологическая площадка «Природа Москвы» в парке «Сказка».

День города отметят в Москве 7 и 8 сентября. В этом году праздник посвящен 80-летию ВДНХ. Всего в столице будут работать 1,5 тысячи праздничных площадок. Вечером 7 сентября жители и гости города смогут увидеть праздничный салют.

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