РИАМО - 6 сен. В столичных кинотеатрах «Факел», «Юность», «Звезда» и «Спутник» планируют провести капитальный ремонт с увеличением количества залов, обновленные кинотеатры могут открыться уже в 2020 году, сообщила в интервью РИАМО генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко.

Она пояснила, что все кинотеатры сети «Москино» были построены еще в 1960-80-е годы и в прошлом были советскими однозальниками. Чтобы сделать из них полноценные многозальники, необходимо переустройство.

«Несколько кинотеатров сети находятся в стадии разработки проектов капитального ремонта, предполагающего обновление инженерных сетей и увеличение количества кинозалов. Среди них «Факел», «Юность», «Звезда» и «Спутник». Надеемся, что в этом году эти проекты будут согласованы, и в следующем году мы сможем приступить к ремонту. Скорее всего, он завершится в 2020-2021 годах», - сказала Максимченко.

По ее словам, кинотеатры планируют закрывать на ремонт поэтапно. Вместе с тем в кинотеатрах сети «Москино» продолжается обновление технического оборудования.

«Есть кинотеатры, где оборудование полностью заменено на современное. Например, в нашем флагманском кинотеатре «Космос» многие профессионалы и зрители отмечают высокое качество кинопроекции. Где-то модернизация оборудования продолжится в этом и следующем году. Одна из задач - модернизировать малые залы, поскольку качество кинопоказа в них оставляет желать лучшего», - отметила Максимченко.

Она напомнила, что за последние два года был проведен ребрендинг сети «Москино», в самих кинотеатрах поменяли визуальную концепцию интерьеров. В некоторых из них в настоящее время проводят локальный ремонт.

«Например, в недавно закрытом кинотеатре «Салют» на Академической планируем отремонтировать два зрительных зала и заменить в них кресла, обновить мебель в фойе, привести в порядок туалеты. Только что закрыли кинотеатр «Молодежный» в Текстильщиках, где отремонтируем кинозал и фасад», - рассказала Максимченко.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московское кино» является структурным подразделением столичного департамента культуры. «Москино» курирует развитие сети из 13 городских кинотеатров, киносъемки в столице и другие общегородские проекты в сфере кино. Также «Москино» поддерживает современный российский кинематограф и популяризирует отечественное кинонаследие.

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