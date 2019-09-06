РИАМО - 6 сен. Сеть «Москино» дорожит особой атмосферой на показах авторских фильмов, поэтому отказывается от попкорна и 3D-очков в некоторых своих кинотеатрах, сообщила в интервью РИАМО генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко.

«Мы привлекаем партнеров, которые организуют кофейни. Перед нами не стоит задача получить с них сверхприбыль. Прежде всего мы за правильную атмосферу, когда можно ожидать своего сеанса с чашкой хорошего кофе. Кстати, в кинотеатрах авторского кино мы принципиально не продаем попкорн», - сказала Максимченко.

При это в кинотеатре «Звезда» на Садовом кольце столики есть даже в зале. К концу сентября здесь запустят новый формат кафе: помимо напитков и десертов, появятся салаты и другие легкие закуски.

Также при модернизации залов «Москино» учитывает целесообразность установки 3D-оборудования.

«Например, в кинотеатры с авторским и фестивальным репертуаром ставить 3D не планируем», - добавила Максимченко.

По ее словам, «Москино», работает для зрителей, которые приходят в кино осмысленно, которые влюблены в кино.

«Мы развиваем нашу программу в сторону кинопросвещения: лекции, встречи, Q&A. Даже такие зрительские релизы, как «Мстители» или «Люди Икс», стараемся превратить в разговор о кино. Мы проводим обсуждения и разборы с критиками. Этим мы не только удерживаем постоянного зрителя, который привык к таким программам, но и расширяем аудиторию», - заключила Максимченко.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московское кино» является структурным подразделением столичного департамента культуры. «Москино» курирует развитие сети из 13 городских кинотеатров, киносъемки в столице и другие общегородские проекты в сфере кино. Также «Москино» поддерживает современный российский кинематограф и популяризирует отечественное кинонаследие.

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