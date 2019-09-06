РИАМО - 6 сен. В столице кинопроизводители чаще всего выбирают в качестве локаций для своих съемок метро, набережные, международный деловой центр, ВДНХ и «Зарядье», сообщила в интервью РИАМО генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко.

В феврале 2018 года на базе «Москино» была создана Московская кинокомиссия. Ее задача - оказывать помощь в согласовании съемок фильмов на территории столицы.

«Чаще всего запрашивают съемки в центре города - на набережных, мостах, в переулках. Среди самых востребованных локаций можно назвать парк «Зарядье», ВДНХ, «Москва-Сити», метрополитен и Садовое кольцо», - сказала Максимченко.

По ее словам, Москва непростой город для съемок. Поэтому столичная кинокомиссия старается оказывать максимальное содействие кинопроизводителям, чтобы они не выбирали другие города.

«В первую очередь мы снимаем для них административные барьеры, снижая количество согласований и сроки, и пытаемся удешевить съемки, организуя скидки на аренду локаций», - уточнила Максимченко.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московское кино» является структурным подразделением столичного департамента культуры. «Москино» курирует развитие сети из 13 городских кинотеатров, киносъемки в столице и другие общегородские проекты в сфере кино. Также «Москино» поддерживает современный российский кинематограф и популяризирует отечественное кинонаследие.

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