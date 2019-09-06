РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 сен. Пикниковую зону с мангалом, навесом и скамейками откроют в Опалиховском лесопарке в Красногорске 7 сентября, она рассчитана на 48 отдыхающих, сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа.

«Седьмого сентября в 11:00 в Опалиховском лесопарке торжественно откроется зона для пикника. Пикниковая зона включает в себя стол, скамейки, мангал, урны, навес. Одновременно может вместить более 48 человек», - говорится в сообщении.

В программе открытия: выступления творческих коллективов, спортивные разминки и многое другое.

Данная территория для отдыха станет одним из 13 объектов, созданных в рамках программы «Наше Подмосковье» по поручению губернатора Андрея Воробьева за счет средств регионального бюджета. Каждая пикниковая зона включает в себя шесть комплектов мебели, состоящей из стола, двух скамей, мангала, урны, навеса.