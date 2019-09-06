РИАМО - 6 сен. Новостройке жилого комплекса «Гагаринский» в Жуковском присвоен кадастровый номер, теперь жители смогут оформить регистрацию по месту жительства в своих квартирах, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Новый дом расположен по адресу: Жуковский, улица Гагарина, 62.

«После постановки дома на кадастровый учет жители могут оформлять регистрацию по месту жительства и соответственно пользоваться объектами социальной инфраструктуры «по прописке»: то есть записывать детей в школы, детские сады», − сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Строительство жилого комплекса началось в сентябре 2012 года, работы вело ООО «Юпитер». Однако строительство было остановлено в связи с финансовыми трудностями застройщика в июле 2016 года. Для завершения строительства объекта правительством Московской области был подобран инвестор ГК «ФСК».

В конце июля 2019 года объект был введен в эксплуатацию. Благодаря этому были восстановлены права 740 пострадавших граждан.

ЖК «Гагаринский» представляет собой 25-этажное здание общей площадью 81 тысяча квадратных метров, рассчитанное на 1032 квартиры. В настоящее время новоселы получают ключи от своих квартир.