РИАМО - 6 сен. В подмосковной Лобне задержали 58-летнюю уроженку Ярославской области, которая выманила у пенсионерки деньги и украшения более чем на 300 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленница подошла на улице Ленина к 63-летней местной жительнице, представилась болгарской целительницей, и сказала ей, что у нее скоро погибнет дочь, если срочно не снять «порчу». Поверив словам незнакомки, женщина пригласила ее домой и для проведения ритуала отдала гадалке ювелирные изделия, 140 тысяч рублей и три яйца», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что гадалка после потребовала у пенсионерки снять все деньги с банковской карты. После мошенница собрала все полученное от 63-летней жительницы и завернула в платок, произнося «заклинания».

«Никому не рассказывать и не заглядывать внутрь свертка целый год – это было последним требованием для снятия заклятья. Придя домой, потерпевшая не обнаружила в свертке ювелирных украшений и наличности и обратилась в полицию», — добавила Петрова.

Общий материальный ущерб составил свыше 300 тысяч рублей.

«При изучении записи камеры видеонаблюдения полицейские установили и задержали подозреваемую. Правонарушительница была ранее судима за совершение 27 эпизодов краж и мошенничеств», — отметила Петрова.

Гадалка продала ювелирные украшения, а деньги потратила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Мошенницу арестовали.

В настоящее время выясняется причастность гадалки к аналогичным преступлениям в Подмосковье.