Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото
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Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото (1/12)
Какая из этих Триумфальных арок находится в Москве?
Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото (2/12)
На каком фото – стена Московского Кремля?
Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото (3/12)
Какой вид открывается с «парящего» моста в парке «Зарядье»?
Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото (4/12)
А вы были в «Яме» на Хохловке? Узнайте ее на фото.
Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото (5/12)
На каком фото собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской?
Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото (6/12)
Какая из четырех – Москва-река?
Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото (7/12)
Найдите на фото немосковского Ленина?
Это Ленин в Дубне
Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото (8/12)
Как выглядит домашняя арена московского клуба «Спартак»?
Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото (9/12)
Узнаете знаменитый особняк Арсения Морозова, что на Воздвиженке?
Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото (10/12)
Как выглядит фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ?
Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото (11/12)
На каком фото – Тверская площадь?
Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото (12/12)
Как выглядит церковь Вознесения Господня в Коломенском?
Москвовед
Поздравляем, Москву вы знаете отлично. Возможно, вы – коренной москвич или просто фанат прогулок по златоглавой. В любом случае, вы молодец, и вполне можете водить экскурсии по Москве самостоятельно. Ведь вы знаете не только главные достопримечательности, но и множество других интересных мест. День города Москвы – отличный повод показать друзьям ваши самые любимые места.
«Замкадыш»
Скорее всего, вы недавно в столице или живете в Подмосковье. Конечно, вы делали селфи на «парящем» мосту в парке «Зарядье», любовались сталинскими высотками на закате, а возможно, даже заглядывали в «Яму» или видели ее в новостях. Но вот знать все московские особняки и суметь отличить зубцы стен Московского Кремля от зубчиков тульского – это не про вас. А зря! Не ленитесь и изучайте «лучший город земли», а в день рождения столицы сходите в то место, где еще не бывали.
Гость столицы
Вы говорите, что хорошо знаете Москву, а сами бывали только в Парке Горького, в парке «Зарядье» и на ВДНХ? В столице есть еще множество красивых и интересных мест, поэтому не стоит себя ограничивать. Запишитесь на экскурсию, почитайте путеводители или просто позовите друзей и отправляйтесь в то место, где еще не были. День города Москвы – отличный повод для этого.
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