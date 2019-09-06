Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото 12 вопросов | Пройден 12 раз Начать тест

Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото (1/12) Какая из этих Триумфальных арок находится в Москве?

Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото (2/12) На каком фото – стена Московского Кремля?

Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото (3/12) Какой вид открывается с «парящего» моста в парке «Зарядье»?

Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото (4/12) А вы были в «Яме» на Хохловке? Узнайте ее на фото.

Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото (5/12) На каком фото собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской?

Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото (6/12) Какая из четырех – Москва-река?

Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото (7/12) Найдите на фото немосковского Ленина?

Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото (8/12) Как выглядит домашняя арена московского клуба «Спартак»?

Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото (9/12) Узнаете знаменитый особняк Арсения Морозова, что на Воздвиженке?

Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото (10/12) Как выглядит фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ?

Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото (11/12) На каком фото – Тверская площадь?

Москвич или «понаехал»: узнай место в Москве по фото (12/12) Как выглядит церковь Вознесения Господня в Коломенском?

Москвовед Поздравляем, Москву вы знаете отлично. Возможно, вы – коренной москвич или просто фанат прогулок по златоглавой. В любом случае, вы молодец, и вполне можете водить экскурсии по Москве самостоятельно. Ведь вы знаете не только главные достопримечательности, но и множество других интересных мест. День города Москвы – отличный повод показать друзьям ваши самые любимые места. Фото Мария Ипполитова © РИАМО Поделиться результатом

«Замкадыш» Скорее всего, вы недавно в столице или живете в Подмосковье. Конечно, вы делали селфи на «парящем» мосту в парке «Зарядье», любовались сталинскими высотками на закате, а возможно, даже заглядывали в «Яму» или видели ее в новостях. Но вот знать все московские особняки и суметь отличить зубцы стен Московского Кремля от зубчиков тульского – это не про вас. А зря! Не ленитесь и изучайте «лучший город земли», а в день рождения столицы сходите в то место, где еще не бывали. Фото Николай Корешков © РИАМО Поделиться результатом

Гость столицы Вы говорите, что хорошо знаете Москву, а сами бывали только в Парке Горького, в парке «Зарядье» и на ВДНХ? В столице есть еще множество красивых и интересных мест, поэтому не стоит себя ограничивать. Запишитесь на экскурсию, почитайте путеводители или просто позовите друзей и отправляйтесь в то место, где еще не были. День города Москвы – отличный повод для этого. Фото Александр Манзюк © РИАМО Поделиться результатом

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