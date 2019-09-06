РИАМО - 6 сен. На месте обрушения заброшенного здания в поселке Новая Шурма Сергиево-Посадского округа Подмосковья разобрали уже 70 кубометров завалов, во время работ по дальнейшему демонтажу здания были оборваны тросы, после их закрепления работы по обрушению здания продолжили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Накануне днем в Новой Шурме обрушилось крыло пятиэтажного заброшенного здания. ЧП произошло во время разбора здания рабочими. По предварительным данным, в результате обрушения есть пострадавшие. Для проезда спасательной техники на месте ЧП пришлось убирать крупные обломки. Вечером 5 сентября на место обрушения прибыли дополнительные группировки спасателей из Реутова и Ногинска.

«С 22:00 до 23:00 производились подготовительные работы для дальнейшего обрушения углового крыла дома: с применением АЛ-50 к конструктивным элементам здания закреплены тросы, другие концы тросов прикреплены к инженерной технике. После первой попытки обрушить конструкции тяговым усилием инженерной техники, произошел обрыв тросов», — говорится в сообщении.

Позже тросы повторно закрепили, и в 01:55 обрушили перекрытие четвертого этажа угловой части здания. После этого обрушили перекрытия четвертого и пятого этажей, угол здания. Все обломки убрали автогрейдером.

По состоянию на утро пятницы было разобрало 70 кубометров завалов.

На месте работают 49 единиц техники и 171 человек, в том числе от МЧС – 26 единиц техники и 115 спасателей.