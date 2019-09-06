РИАМО - 6 сен. С 1 августа за консультациями по круглосуточным номерам туристского контакт-центра российские и иностранные гости столицы обратились более 4,8 тысяч раз, специалисты принимают вызовы без перерывов и выходных, они отвечают на двух языках — русском и английском, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На короткий номер 122 звонят с мобильных телефонов всех российских и иностранных операторов связи на территории Москвы и Московской области. Десятизначный городской номер +7 (495) 122-01-11 доступен для вызовов с мобильных и городских телефонов из зарубежных стран и с территории России. Оплата звонков на оба номера производится в соответствии с тарификацией оператора абонента.

«Среди самых популярных тем звонков оказались навигация по городу, информация о музеях и городских событиях, а также вопросы, связанные с миграционной политикой и городским пассажирским транспортом», — сказал представитель пресс-службы столичного комитета по туризму.

Российские туристы чаще всего звонили в Московский центр информационной поддержки с вопросами про события и фестивали на ВДНХ, узнавали стоимость билетов и экскурсий в Останкинскую башню и музей-заповедник «Царицыно». В число популярных также вошли вопросы о парке «Зарядье», часах работы канатной дороги на Воробьевых горах и ГУМа.

Иностранные туристы чаще интересовались режимом работы Красной площади и Кремля, маршруты и длительность прогулок на речном транспорте, способы оплаты проезда на метро и в наземном общественном транспорте.

Горячая линия была открыта комитетом по туризму города Москвы совместно со столичным департаментом информационных технологий.