РИАМО - 6 сен. С начала года столичные промышленные предприятия экспортировали свои товары в 182 страны мира, лидером импортеров стали Белоруссия, Казахстан, Великобритания, США и Германия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в первом полугодии составил 11 миллиардов долларов. Это 16,3% от общероссийского показателя», — рассказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Во втором квартале 2019 года по сравнению с первым столичные предприниматели освоили новые экспортные направления. Список торговых партнеров увеличился на 12 стран (со 170 до 182). В их числе — Сент-Китс и Невис (более 963 тысяч долларов), Сомали (более 733 тысяч долларов), Суринам (более 135 тысяч долларов), Гаити (более 125 тысяч долларов) и Экваториальная Гвинея (более 70 тысяч долларов).

«Столичные предприниматели начали экспортировать по новым торговым направлениям товары самого разного назначения. Среди российских регионов доля экспорта Москвы в такие страны, как Сент-Китс и Невис, Сан-Марино и Маршалловы острова, составляет почти 100%», — добавил в свою очередь руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В столице экспортеры получают широкий спектр мер финансовой и нефинансовой поддержки. Город помогает предпринимателям на всех этапах — субсидиями, льготами, подготовкой кадров, консультациями и созданием современной инфраструктуры.

Большую помощь оказывает Московский экспортный центр, который был создан столичным правительством в качестве «единого окна» для поддержки экспортеров и продвижения их продукции на российском и зарубежных рынках.

Как международный интеллектуальный и финансовый центр, Москва делает ставку именно на несырьевой неэнергетический экспорт. По этому направлению столица уверенно лидирует среди регионов России.