РИАМО - 6 сен. В осенний период, когда из-за недостатка солнечного света начинает ухудшаться настроение, необходимо чаще пользоваться комнатными лампами и люстрами, восполняя дефицит света, сообщил РИАМО ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

«Поскольку становится меньше солнечного света и больше туч с дождями, нужно увеличить потребление искусственного света. То есть дома нужно зажигать лампы, люстры, торшеры. Нужно находиться под ярким освещением для того, чтобы организм не чувствовал дефицита света, который в осеннюю погоду есть у всех», - сказал Шабшин.

Он добавил, что в пасмурную погоду все нуждаются в позитивном общении с другими людьми. Осенью многим хочется сидеть дома в уютной обстановке и никуда не выходить, однако необходимо пересилить это желание.

«Нужно вопреки этому желанию наоборот встречаться, созваниваться и договариваться о мероприятиях. Возможно, ходить с кем-то в кино или кафе. Нужно поддерживать общение с людьми», - заключил Шабшин.