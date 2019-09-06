РИАМО - 6 сен. В Подмосковье до 23 часов 7 сентября продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой пожарной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень из-за пожарной опасности действует в Подмосковье до 23:00 7 сентября из-за объявленного местами четвертого класса пожарной опасности.

«Желтый» уровень опасности погоды объявили также на территории Тверской, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской и Воронежской областей. В Курской и Белгородской областях объявили следующий, «оранжевый» уровень опасности. В Москве, Смоленской, Калужской, Ярославской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях предупреждение о погоде не требуется.

Ранее синоптики сообщали, что в ближайшие дни среднесуточная температура в Московском регионе будет превышать норму почти на 5 градусов. По температурному режиму погода будет соответствовать первой декаде августа.