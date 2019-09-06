РИАМО - 6 сен. Сотрудников системы социальной защиты населения наградили в Москве, церемония прошла в Белом зале мэрии, почетные грамоты получили пять человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Столичная система социальной защиты — одна из самых развитых в нашей стране. В последние годы мы стараемся сделать ее еще эффективнее, и это работа не только властей Москвы, но в первую очередь ваша. Система «Тревожная кнопка», патронаж, пансионаты для ветеранов, санаторий на дому — на сегодняшний день этими услугами пользуются более 130 тысяч пожилых москвичей и инвалидов», — отметила заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что на сегодняшний день ведется большая работа с семьями самых разных категорий: многодетными, воспитывающими детей-инвалидов, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

«Мы никого не оставляем один на один с проблемами. Кстати, за последний год в Москве в два раза увеличилось количество многодетных семей, и это не может не радовать», - добавила Ракова.

Звание «Почетный работник социальной защиты населения города Москвы» получили: Светлана Демичева, специалист по реабилитационной работе в социальной сфере психоневрологического интерната №11; Ольга Буслова, специалист по реабилитации инвалидов службы социального и культурно-массового обслуживания пансионата для ветеранов труда №31; Елена Панкова, начальник отдела социальной защиты населения района Дорогомилово; Светлана Поликарпова, постовая медицинская сестра центра содействия семейному воспитанию «Маяк»; Ирина Лазарева, социальный работник отделения социального обслуживания на дому территориального центра социального обслуживания «Можайский».

Общий стаж работы награжденных сотрудников в этой сфере — 157 лет.