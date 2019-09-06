РИАМО – 6 сен. В подмосковном Подольске отменили карантин по пневмонии овец, было сдано на убой 250 овец из сельхозхозяйства, где был объявлен карантин, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Ограничительные мероприятия отменены по Висна-мэди, или, другими словами, прогрессирующей пневмонии мелкого рогатого скота на территории сельхозхозяйства «Агрофирма Федюково», расположенного вблизи деревни Ворыпаево в городском округе Подольск Московской области», — сказал Разин.

Он добавил, что в хозяйстве провели комплекс мероприятий по ликвидации и предупреждению распространения этого заболевания. На убой сдали 250 овец.

Пневмония овец — воспаление легких — незаразное для человека заболевание. Разин отметил, что есть много факторов способных привести к снижению иммунитета у овец, потери организма способности сопротивляться внедрению микроорганизмов.

«У овец густая теплая шерсть, которая хорошо защищает животных от сильных морозов. Они способны без ущерба для здоровья выдерживать морозы до минус 20 градусов. Вместе с тем эти животные крайне чувствительны к повышенной влажности. Шерсть напитывается влагой, и это ведет к потере ею защитных качеств, увеличению теплопроводности. Несвоевременная стрижка овец также приводит к переохлаждению животных и возможному развитию пневмонии», — добавил Разин.

Важное значение в предупреждении пневмонии у овец и соответственно затрат на лечение, и экономического ущерба, связанного с падежом и снижением продуктивности, имеет профилактика заболевания.