РИАМО - 6 сен. В прошедшей акции «Московский пленэр», которая состоялась 27 июля, приняли участи более 1,6 тысячи жителей столицы, уроки живописи под открытым небом для всех желающих организовали 76 культурных центров, почти 200 картин горожан с изображениями улиц, парков и дворов разных районов столицы можно будет увидеть в культурном центре «Москвич» с 17 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Картины выполнены в различных техниках. Например, работы с изображениями северной стены храма Святого Димитрия Ростовского в Очакове или здания Тимирязевской академии написаны акварелью, уютный дворик в Крылатском изображен на графических рисунках, а закат в Орехове передан с помощью пастельных красок», — сказал представитель Дирекции культурных центров департамента культуры Москвы.

Для выставки отбирались работы авторов самых разных возрастов. Кто-то из них вообще рисовал впервые. Так, самому младшему художнику было четыре года, а самому старшему — 82.

Вход на выставку бесплатный, она будет открыта каждый день с 10:00 до 20:00 и продолжит работать до 29 сентября включительно.

Акцию проводили профессиональные художники, они помогали участникам выстраивать композицию картин, подбирать краски и делать ровные штрихи карандашом. Мольберты, холсты, краски, кисточки и карандаши участникам выдавали на месте бесплатно.