РИАМО - 6 сен. Портал «Узнай Москву» запускает новый проект для фотолюбителей, его участники смогут пообщаться с известными фотографами и сделать снимки для портала, заявку для участия в проекте можно подать до 12 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с активными и творческими людьми, которые помогут москвичам и гостям города по-новому взглянуть на хорошо знакомые достопримечательности столицы. Лучшие работы станут иллюстрациями к объектам, размещенным на портале, а самые интересные и необычные фотографии будут представлены на фотовыставке под открытым небом», — сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма Департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл.

Для того, чтобы подать заявку на участие необходимо заполнить специальную форму на сайте проекта и прикрепить несколько своих работ — фотографий зданий и улиц Москвы. Эксперты во главе с руководителем департамента культурного наследия Москвы Алексеем Емельяновым рассмотрят все портфолио и отберут лучших фотографов. Сам конкурс пройдет с 20 по 22 сентября.

«Интересная особенность нашего конкурса — это то, что для каждой команды фотографов Мосгорнаследие готовит уникальный экскурсионный маршрут. По нему участники пройдут вместе с кураторами — представителями музеев, историками и искусствоведами. В ходе полноценной экскурсии команды сфотографируют объекты и составят собственную «фотокарту» города», — добавил Емельянов.

Некоторые экскурсии для участников спецпроекта будут авторскими. Например, одну из них проведет известный телеведущий Филипп Смирнов. Кроме того, для фотографов организуют лекции и мастер-классы по урбанистике, истории и культурологии, которые пройдут в павильоне «Умный город» на ВДНХ.